star.com.tr 03 Eylül 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 15:59

Güney Kore'nin gelecekte hava filosuna katmayı planladığı KF-X savaş uçağının prototipi 2021'in ilk yarısında hazırlanacak.

Uçağın tasarımı geçen yıl onaylanmıştı. Ajansın açıklamasına göre, 7,3 milyar dolarlık projenin yüklenicisi Kore Havacılık ve Uzay Şirketi (KAI), Seul'ün 440 kilometre güneyindeki Sacheon'daki fabrikasında montajın son aşamasına çoktan başladı.

KF-X projesinin geliştirme aşması Aralık 2015'te başladı. Savaş uçağını önemli kılan unsurlardan biri, Güney Kore teknolojisiyle geliştirilen aktif aşamalı anten dizisine sahip bir radar sistemi.

5 yıl sürecek montaj ve üretim çalışmalarının ardından, KF-X'in yer ve uçuş testlerinden geçeceği belirtiliyor. 2026 yılına kadar tamamlanması ve ardından uçağının seri üretimine başlanması planlanıyor.

Üreticilerin planlarına göre uçak Mach (Ses hızı) 1.81'e kadar hızlanabilecek. Toplam ağırlığı 7.7 tona kadar silah taşıyabilecek. Yakıt ikmali veya ilave yakıt tankları olmadan 2 bin 900 km uçabilecek.

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