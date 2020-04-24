Kıbrıs Rum Yönetimi'nden gemisavar ve uçaksavar füze hamlesi!

24 Nisan 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:35

Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini korumak için her türlü girişimi yapan Türkiye Cumhuriyeti, sondaj gemileri ile sismik araştırma gemilerinin müdafaalarını ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş gemileri ve uçar unsurlar ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait savaş uçaklarıyla başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Zaman zaman Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilmeye çalışan tacizlere geçit vermeyen Türk Deniz Kuvvetleri, bölgede gerçekleştirdiği büyük çaplı tatbikatlar ile sarsılmaz güç olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri’nin sahip olduğu platform sayısı, yerli savunma sanayii altyapısı ve yetişmiş personel gücü ile rekabet edemeyecek güçte bulunan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), bu gelişmelere binaen kıyı konuşlu gemisavar füze (AShM) ve yerden havaya füze (SAM) tedarik ederek kapasitesini arttırmayı amaçlıyor.

Şubat 2020’de Mistral SAM ve MM40 Exocet Blok 3 AShM tedariki için Fransa’ya 240 milyon Avro değerinde bir siparişte bulunan GKRY Savunma Bakanlığı, MBDA tarafından üretilen bu sistemleri yakında teslim almayı amaçlıyor.

Gerek Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki uzun menzilli mühimmatlar gerekse Türk Kara Kuvvetleri envanterinde bulunan ve çok kısa sürede adaya konuşlandırılabilecek – halihazırda konuşlu olanlar da mevcut – balistik füzeler sebebi ile GKRY tarafından tedarik edilen bu sistemlerin, olası bir muharebede yüksek risk oluşturmayacağı değerlendirilmekte. Ancak özellikle Exocet Blok 3 AShM’in, RMMO için büyük bir kabiliyet artışı olduğu da dikkat çekmektedir.

MM40 Exocet Blok 3

SavunmaSanayiST'te yer alan habere göre, MBDA firması tarafından geliştirilen Exocet Blok 3; 200+ kilometre menzile sahip, termial aşama için aktif radar arayıcı başlığa, INS/GPS tabanlı navigasyon sistemine ve sea-skimming özelliği dolayısıyla yüksek manevra yeteneğine sahip bir gemisavar füzedir. GKRY tarafından tedarik edilecek Exocet Blok 3 AShMs, kara konuşlu olarak kıyı savunma konfigürasyonunda kullanacaklardır.

MISTRAL

MBDA firması tarafından geliştirilen Mistral; yaklaşık 20 kilogram ağırlığa, 1.86 metre uzunluğa, 90 metre çapa, at-unut atış moduna ve görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahip bir hava savunma füzesidir. Omuzdan Atılan Hava Savunma Füzesi (MANPADS) ve araca monteli birkaç konfigürasyonu bulunan Mistral, azami 6.5-7.5 kilometre menzile sahiptir.