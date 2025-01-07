Birkaç yıldır üzerinde çalışılan Rus Su-35 savaş uçağı anlaşması, İran ve Rusya arasındaki gelişen savunma ilişkilerinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu teslimatın duyurulması, Rusya'nın gelişmiş savaş uçaklarını İran'a, Tahran'ın askeri malzemeler, özellikle de insansız hava araçları şeklinde desteği karşılığında tedarik edeceği yönündeki önceki raporların ardından geldi. Uydu görüntüleri, Su-35'leri barındırmak üzere tasarlanmış, Hamadan yakınlarındaki İran'ın 3. Taktik Hava Üssü'nde özel barınakların inşa edildiğini doğruladı.

İranlı yetkililer teslim edilecek Su-35'lerin tam sayısını doğrulamamış olsa da, çeşitli raporlar ilk partinin yaklaşık 24 uçaktan oluşabileceğini öne sürüyor. Jetlerin 2025 yılına kadar hizmete girmesi beklenirken, gelecekte daha fazla satın alımın yapılacağı aktarıldı. Bu satın alma, uzun süredir modası geçmiş savaş uçaklarıyla faaliyet yürüten İran Hava Kuvvetleri için önemli bir gelişimi işaret ediyor.

F-4 PHANTOM VE MİG-29'LARI EMEKLİYE SEVK EDECEK

Su-35, Rusya'nın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Hem hava muharebesi hem de kara saldırı görevlerinde bulunabilen çok amaçlı, çift motorlu Su-35'ler güçlü bir Irbis-E radarı, gelişmiş aviyonikler ve çok çeşitli hava-hava ve hava-kara füzeleri taşıma yeteneği ile donatılmıştır. Bu anlaşma ile Su-35'lerin İran'a eskiyen F-4 Phantom ve MiG-29 savaş uçakları gibi mevcut uçaklarının çoğuna göre önemli bir avantaj sağlayacağı ifade edildi. Su-35'in itme vektörleme motorları, muharebede üstün manevra kabiliyeti sağlarken, uzun menzilli radarı ve aynı anda birden fazla hedefi vurabilme yeteneği onu zorlu bir rakip haline getiriyor. Gelişmiş elektronik harp yetenekleri ve veri birleştirme sistemleri de İran'ın genel hava savunma ağını geliştirecek.

İRAN'IN KARMA FİLOSU

Şu anda İran Hava Kuvvetleri, çoğu 1970'ler ve 1980'lere dayanan, çoğunlukla eski jetlerden oluşan karma bir filo işletiyor. 1979 devriminden önce satın alınan F-14A Tomcat, teknik sorunlar ve sınırlı operasyonel hazırlıktan mustarip olmasına rağmen, hala İran hava kuvvetleri için önemli bir araç. İran, F-14'lere ek olarak, hepsi operasyonel ömürlerinin sonuna yaklaşan F-4 Phantom II'ler, MiG-29'lar ve Sovyet dönemi Sukhoi ve MiG uçaklarını kullanıyor. İran'ın envanterindeki bu eski uçaklar, özellikle komşu ülkelerdeki modern, batı tarafından tedarik edilen uçaklar karşısında hava üstünlüğünü zora sokuyor. Yabancı basında yer alan habere göre, Su-35'lerin gelişi, İran'ın hava yeteneklerine önemli destek sağlayacağı ifade edilirken, hava sahası üzerinde de daha fazla kontrol sağlamasına yardımcı olacağı vurgulandı.

İRAN VE RUSYA ARASINDA GELİŞEN İLİŞKİYİ YANSITIYOR

Su-35'lerin İran'a tedariki, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinde daha geniş bir değişimi işaret ediyor. İran, Ukrayna çatışmasında kullanılmak üzere Rusya'ya gelişmiş insansız hava araçları tedarik ederken, karşılığında ise Rusya, İran'a önemli askeri teknoloji sağlıyor. Su-35 anlaşması, kısmen Orta Doğu'da ve daha geniş bölgede Batı etkisine karşı koyma noktasında Tahran ve Moskova arasındaki büyüyen stratejik uyumun bir başka işareti olarak değerlendirildi. Bu ortaklık, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle küresel sahnede giderek daha fazla izole edildiği ve İran'ın da kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı bir zamanda geliyor. Her iki ülke, savunma sanayi ürünleri için birbirlerine yönelirken, Rusya, İran'a S-400 ve Tor-M2 gibi gelişmiş hava savunma sistemleri sağlıyor.

YENİ BİR AŞAMAYI İŞARET EDİYOR

Yabancı basın, Su-35'lerin İran Hava Kuvvetleri'ne entegre edilmesinin, ülkenin askeri modernizasyonunda yeni bir aşamayı işaret ettiğini vurguladı. Bu satın almanın şüphesiz İran'ın muharebe yeteneklerini artıracak olsa da, uzmanların Su-35 sayısının bölgesel rakiplerin hava gücüyle tam olarak rekabet etmek için hala yetersiz olabileceğini belirttiği ifade edildi.