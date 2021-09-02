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Savunma

Kinjal füzesiyle gözdağı: Dünyada böyle bir sistem yok

İddialı açıklamalarda bulunan Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, dünyada Kinjal füzesini vuracak bir sistem olmadığını ifade etti.

2 Eylül 2021 Perşembe 08:24 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 08:24
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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Genel Müdürü Çemezov, günümüzde dünyada, Rus hipersonik füze Kinjal'ı önleyecek bir füze savunma sisteminin bulunmadığını belirtti.

Rostec Genel Müdürü Sergey Çemezov, 'Yeni Bilgi' forumunda, Rostec çatısı altında faaliyet gösteren işletmelerin ürettiği silahlarla ilgili bilgi verdi.

Sputnik'in haberine göre, Çemezov, "Kinjal füzeleri her şeyden önce yüksek hassasiyete sahip, uzak mesafedeki hedefi tam ortasından vuruyor, üstelik çok yüksek hıza da sahip. Böyle bir füzeyi önlemek neredeyse imkansız. Günümüzde bu füzelerimize karşı koyacak bir araç yok" ifadesini kullandı.

Daha önce Kinjal füzelerinin garanti mevcut tüm hava ve füze savunma sistemlerini geçerek 2 bin kilometre varan mesafeye nükleer ve diğer başlıkları ulaştırabildiği açıklanmıştı. Kinjal füzeleriyle MiG-31K savaş uçakları donatılıyor.

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