Atom bombasından 2000 kat daha güçlü! Saniyeler içinde bir ülkeyi haritadan silebilir

Rusya, 'durdurulamaz' 14 katlı Satan-2 füzesini yıl sonundan önce test edebileceğini söyledi. Putin'in 15.880 mph hipersonik füzesinin kullanıma hazır olmadığı yönündeki şüphelerin ortasında geldi.



Bir savunma bakanlığı yetkilisi devlet haber ajansı TASS'a verdiği demeçte, "Sarmat'ın (Şeytan-2 füzesi) uçuş tasarımı testleri, potansiyel olarak gerçekleştirilecek ikinci bir test lansmanı ile bu yılın sonundan önce devam edebilir" dedi. İkinci bir test 'yapabileceği' açıklaması, Satan-2'nin yıl sonuna kadar tamamen konuşlandırılacağı iddialarını gündeme getirdi.

İLK DUYURUYU PUTİN GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

İlk testi, Putin'in video bağlantısıyla temasa geçtiği 20 Nisan'da gerçekleşir gerçekleşmez büyük bir hayranlıkla duyuruldu.

"Satan-2" Sarmat kıtalararası balistik füze (ICBM) fırlatma, kuzey Rusya'daki Plesetsk Cosmodrome'dan yapıldı.

KESİNLİKLE PROGRAMA UYUYORUZ

Mayıs ayında, Putin'in yakın bir müttefiki olarak görülen Roscosmos'un eski başkanı Dmitry Rogozin, seri üretimde olan yaklaşık 50 Satan-2 füzesinin yakında savaş görevinde olacağını söyledi. Fakat telaffuz edilen test tarihlerinde bir adım atılmaması şüpheleri de beraberinde getirdi. 25 Haziran'da Rogozin, 'Kesinlikle programa uyuyoruz, şimdi Sarmat'ın ikinci uçuş testi için hazırlanıyoruz' sinyalini verdi.

SAVUNMA ANALİSTLERİNİN KAFASI KARIŞIK

Savunma analistleri ise konuya çekimser yaklaşıyor. Analisteler mevcut durum hakkında yorum yaparken dikkati şu yöne çekti; Rusya daha önceki R-36M2 Voevoda füzesini, savaş görevine almadan önce en az 17 kez test etmişti. Yine aynı şekilde başka bir füze RT-2PM Topol konuşlanmadan önce bir düzine testten geçmişti.

Savunma Uzmanı Leonid Nersisyan, "Bu bağlamda, Sarmat'ın seri üretimde olduğu ve yakında 'muharebe görevine' alınacağı yönünde Rogozin tarafından gevezelik edilen terimlerin gerçekliği şüpheli görünüyor" dedi.

'KIYAMET FABRİKASI'NI ZİYARET ETMİŞTİ

Öte yandan temmuz ayı başlarında Rogozin, uçuş testleri için Satan-2 üretim sürecini incelemek üzere Doğu Sibirya'daki Krasnoyarsk'ta 'Kıyamet Fabrikası' olarak adlandırdığı Krasmash Savunma Fabrikası'nı ziyaret etti.

RUSYA'YA KARŞI DAHA KİBAR OLUNMALI

Rogozin, iddialı açıklamalarını sürdürüyor. Nisan ayında gerçekleşen lansmandan sonra 'dünyanın en iyisi' olarak tanımladıkları sistemin savunma kuvvetlerince test edildiğini belirterek, 'düşmanları' Rusya'ya karşı 'daha kibar' olmaları konusunda uyardı. Çünkü Rogozin'in söylediklerine bakılırsa Rusya Şeytan-2 olarak isimlendirdiği 50 "Satan-2" Sarmat kıtalararası balistik füzeye sahip olacak.

Haber ajansı RIA FAN bugün, beklenen ikinci testin Nisan ayındaki gibi Plesetsk'ten Kamçatka'ya olacağını 'varsaydığını' bildirdi.

"SANİYELER İÇİNDE YOK EDERİZ"

Geçtiğimiz mayıs ayında Rusya devlet televizyonuna konuk olan Roscosmos Uzay Ajansı Başkanı Dmitry Rogozin, 208 tonluk Satan-2 veya Sarmat olarak bilinen füzeyle ilgili tehditler savurmuş ve 'RS-28 Sarmat' füzesinin İngiltere büyüklüğünde bir alanı tek seferde haritadan silebilecek kapasitede olduğu ileri sürmüştü.

Satan 2'nin ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarından 2000 kat daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Dünyanın merak ettiği soru is tam bu noktada geliyor "Putin bu nükleer başlıklı 'Şeytan'ı ne zaman ve kimin için kullanacak?"... Görünen o ki bu sorunun cevaplanması biraz daha zaman alacak...

Nükleer başlıklı füze çalışmaları sürerken öte yandan Rusya ve ABD, önümüzdeki haftalarda nükleer silah azaltma müzakerelerine devam etmeyi tartışıyor.

Star Gazetesi