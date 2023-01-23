KIZILELMA ile ilgili heyecanlandıran gelişme! Selçuk Bayraktar duyurdu

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçti.
Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" dedi.
Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 23, 2023
Ufku açık olsun. ✈️����
Bayraktar #KIZILELMA successfully completed its 2nd flight test.
Godspeed. ✈️����#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/m97VuJrsBh