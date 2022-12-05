Kızılelma karşısında korkuya kapıldılar: Nasıl başa çıkacağız?

Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, Yunanistan'ı korkuttu.



KIZILELMA KARŞISINDA KORKUYA KAPILDILAR: NASIL BAŞA ÇIKACAĞIZ?

Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, 'Söz konusu insansız uçak, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi' ifadeleri kullanıldı. 1.500 kilogram faydalı yük taşıyabilme kabiliyeti olduğu ve havadan karaya ve havadan havaya görevler icra edebildiği ifade edildi.

ÖZELLİKLERİ VURGULANDI

926 kilometre menzile sahip olduğu yazılan Kızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiye'nin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncı'dan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelma'nın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı. Özellikle Kızılelma'nın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı. Kızılelma'nın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdeniz'de kendileri için sorun oluşturacağı belirtildi.

İTİRAF GİBİ...

Yunanistan'ın antidrone sistemini taşıyan bir donanmayla acil mücadele gücü oluşturması gerektiği belirtilen haberde itiraf gibi bir detay yer aldı. 'Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek' ifadeleri yer alan haberde, Adaların Türkiye'ye yakın olmasının Kızılelma'yı daha tehlikeli kıldığı ifade edildi. Bu nedenle ülkenin tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi.

ADI BİLE YETTİ

Son olarak, Yunanistan'ın Kızılelma ile nasıl başa çıkacağına bakması gerektiği söylenen habere, Kızılelma'nın adının bile tek hedefinin Yunanistan olduğu iddia edildi.

UÇUŞ TEST MERKEZİ'NİN YERİ HUZURSUZ ETTİ

Türkiye'nin Çorlu'da SİHA Akıncı için bir eğitim ve Uçuş Test Merkezi kurduğu vurgulanırken Türkiye'nin Meriç nehri yakınlarında kara kuvvetlerinin yerleşimini ve gücünü haritalandıracağı iddia edildi. Baykar'ın savaş uçağının ilk uçuşunun 2023'te yapılacağını belirttiği de vurgulandı.

Türkiye'ye yetişmeye çalışıyoruz" diyen Yunan basını, haberde "Ege'de yeni güç dengeleri nasıl değişiyor?" isimli bir tablo yayımladı.