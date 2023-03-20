Kızılelma, Tayfun, MMU... Türkiye dünya ligine çıktı

TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesi sonrası bu kez Milli Muharip Uçak (MMU) ve HÜRJET önceki gün piste indi. Tüm dünyada ses getiren gelişmeler sonrası Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde yaşadığı teknolojik devrim bir kez daha gündeme geldi. Yerli ve milli savunma sanayii ile artık ithal eden değil, ihraç eden ülke konumuna gelen Türkiye'nin 2002'de sadece yüzde 20'si yerli ve milli olan savunma sanayisi AK Parti iktidarında yüzde 80'lere ulaştı. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı. Sabah'ın haberine göre, AK Parti öncesi 62 olan proje sayısı ise son dönemde 750'yi geçti. Yerli ve milli savunma sanayiinin bütçe büyüklüğü ise 75 milyar doları buldu.

TCG ANADOLU: Türkiye'nin yerli amfibi hücum gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi "Yüzen kale" olarak tanımlanıyor. TCG Anadolu'nun üzerinde İHA/SİHA, helikopterler ve savaş uçakları da iniş/kalkış yapabilecek.

BAYRAKTAR TB2: Karabağ ve Ukrayna'da tarih yazan BAYKAR ürünü yerli ve milli SİHA Bayraktar TB2, dosta güven düşmana korku veriyor. TB2 için 28 ülke ile ihracat sözleşmesi imzalandı.

ORUÇ REİS GEMİSİ: Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi MTA Oruç Reis, Mavi Vatan'ın gururu oldu.

MİLLİ MUHARİP UÇAK: Önceki gün piste inen ve 2030'lı yıllardan itibaren F-16'ların yerini alacak olan MMU'nun 2070'li yıllara kadar envanterde kalacak.

KIZILELMA: BAYKAR'ın Türkiye'ye yeni armağanı olan insansız savaş uçağı Kızılelma, ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaparak dünya çapında ses getirdi.

TAYFUN FÜZESİ: Türkiye'nin yerli ve en uzun menzilli balistik füzesi Tayfun, ROKETSAN tarafından geliştirildi. 18 Ekim'de atış testi gerçekleştirilen balistik füze, 456 saniyede 561 kilometreye ulaşarak dünya çapında gündem olmuştu.