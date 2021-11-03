star.com.tr 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:38

Green Dagger 2021 tatbikatları kapsamında geçen ay Twentynine Palms'daki ABD Deniz Piyadeleri tesisine konuşlandırılan Kraliyet Deniz Piyadeleri komandoları, diğer kabiliyetlerin yanı sıra, yeni bir kuvvet yapısını test etmek için. Komandolar, ABD haricinde Hollanda, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada komandoları ile tatbikatlar gerçekleştirdi.



40 Komando RM Cumartesi günü 'tatbikatları İngiliz komandolarının kazandığını' belirtti, tatbiktlara ilişkin ayrıntı vermedi.

Ancak Telegraph'a göre, Kraliyet Deniz Piyadeleri, ABD Deniz Piyadelerini çok kötü bozguna uğrattı. ABD kuvvetleri ilk iki günden sonra o kadar kötü bir şekilde hırpalandı ki, bildirildiğine göre 'dinlenme molası' istediler. Bir noktada, 40 Komando RM, sahte savaşta hemen hemen her ABD varlığının ya yok ettiği ya da çalışamaz hale getirdiği ileri sürüldü.

Tatbikat alanı, sivillerin de yaşadığı kentsel alanlar (meskun mahal) dahil, 3.500 kilometrekarelik (1.350 mil kare) çöl ve dağları kapsıyordu. İngiliz kuvveti, bölgenin %20'sini kontrol etmeye başladı ve savaşın sonunda %65'ini ele geçirdi. Bildirildiğine göre, ABD karargahını ve değerli ekipmanını hedef alarak Amerikalıların karşı saldırılarını "felce uğratarak" başarılı oldular.

İngiliz topçu ve savaş uçakları komandoların ilerlemesine yardımcı oldu ve son dakika ABD Deniz piyadelerinin karşı saldırısı püskürtüldü.

İngiliz kuvvetine komuta eden Yarbay Andy Dow, "Bu konuşlandırma boyunca odak noktamız, özgür düşünen bir akran düşman karşısında orantısız bir etki sağlamak için komando kuvveti genelinde oyunun kurallarını değiştiren yetenekleri entegre etmeye odaklandı." dedi.

Dow'un, Littoral Response Group (LRG) adı verilen yeni bir kuvvet yapısını denediği belirtiliyor.

40 Komando RM

40 Komando RM , İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin tabur büyüklüğünde bir oluşumu ve Baş Filo Komutanı'nın Operasyonel Komutanlığı altındaki ana Komando oluşumu olan 3 Komando Tugayı içindeki alt birimidir.

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