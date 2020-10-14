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Savunma

Yunanistan'da ZAHA korkusu: Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak

Yunanistan, milli ve yerli savunmamız karşısında yaşadığı paranoyayı gözler önüne serdi. ZAHA'ların denizde ve karada Türkiye'ye avantaj sağlayacağını belirten Yunan medyası, Türkiye'nin bu araçları Yunan sahillerine çıkarma yapmak için kullanacağını iddia etti.

Star.com.tr14 Ekim 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 11:37
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FNSS firması tarafından Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Yunan medyasında korkuyla karşılandı.

Türkiye'nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu'ya yerleştirmek üzere 27 ZAHA aracının sipariş edildiğini belirten Yunan medyası ZAHA'ların denizde ve karada Türkiye'ye avantaj sağlayacağını ifade etti.

Aracın, amfibi operasyonlar sırasında Türk Donanması'na yardımcı olmak üzere tasarlandığına dikkat çeken Yunan medyası, milli ve yerli savunmamız karşısında yaşadığı paranoyayı gözler önüne serdi. ZAHA’nın teknik özelliklerinden bahseden Yunan medyası, Türkiye'nin bu araçları Yunan sahillerine çıkarma yapmak için kullanacağını iddia etti.

Star.com.tr

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