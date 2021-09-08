Komşudan itiraf: Türkiye'nin S-400'leri savaş uçaklarımıza engel

star.com.tr 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:54

Yunan basını, S-400 ve Türkiye'nin insansız hava araçlarında yaşadığı gelişmeyi gündemine aldı.

"YERLİ ÜRÜNLER TÜRKİYE'YE TAM BAĞIMSIZLIK SAĞLIYOR"

Akıncı TİHA ve Aksungur'u manşete taşıyan Yunan basını, Türk İHA'larının taşıdığı tüm silahların yerli yapım olduğuna dikkat çekti. Yerli ürünlerin Türkiye'ye savunma alanında tam bağımsızlık sağladığı belirtilen haberde "Bunu başarmak için elbette yerli savunma sanayiinin koordineli katılımıyla önemli bir zaman ve elbette büyük fonlar harcamak lazım" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in tam kontrolünü operasyonel düzeyde ele geçirmeye çok yakın olduğu vurgulandı.

S-400'LER YUNAN SAVAŞ UÇAKLARINA ENGEL

Olası bir çatışma durumunda Yunan savaş uçaklarının S-400 tehlikesi nedeniyle Ege Denizi'nin doğu kıyılarına yaklaşma yeteneğine sahip olmadığından bahsedildi. Haberde, "Bugün Doğu Ege'yi ve Çanakkale Boğazı'ndan Kıbrıs'a kadar olan Türkiye, kıyılarını Yunan savunması için erişilemez hale getirmeye çok yakın. Ve bu hedefe ulaşmak için sabırlı ve azimli bir şekilde sistemli bir şekilde çalışıyor" denildi.

Yunanistan'ın Türkiye'nin bu gelişmesi karşısında hiçbir şey yapmadığı belirtilirken Yunan Hava Kuvvetlerinin cephaneliğini derhal yenilenmesi gerektiği ifade edildi.