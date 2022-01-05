Komşuyu kıskandıran başarı! ''Biz alıyoruz Türkiye satıyor''

Türkiye Gazetesi 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:15 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 15:15

Türkiye, savunma ve havacılık sanayisinde yaptığı projelerle ses getirmeye devam ediyor. Komşu ülke Yunanistan'da bu ilerleyişi yakından takip ediyor.

Pentapostagma'da yer alan haberde, Türk savunma ve havacılık sanayisinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve birçok ürünün ihraç edildiği belirtildi. Aynı zamanda haberde Türkiye'nin bu alanda ihracat yaptığı ülkelerin giderek arttırdığını ifade edildi.



Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da "Türkiye silah ihraç ederken, Yunan donanması 44 yeni torpido bekliyor " başlıklı haberde, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ihracat başarısına dikkat çekildi.

"ÇALIŞMALARIN ÖNCÜSÜ VE SİMGESİ"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısının öncüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten haberde, "Silah sektörü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzde yüz Türk malı malzeme ile donatılması gerektiği yönündeki iddialı çalışmalarının öncüsü ve egemenliğin simgesi olarak görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

SAVUNMA SANAYİSİNDE REKORLAR KIRILDI

Türkiye Gazetesi'nin derlediği habere göre, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında rekorlar kırdığını belirtildi. Haberde, "2021'de savunma ve havacılık sanayi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarlık ihracat rekoru kırdı ve Türk savunma ve havacılık sanayi ihracatı son on yılda dört katına çıktı. Türk İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Bu ihracatın 172 ülkede gerçekleştiğini ifade ederek savunma ve havacılık endüstrilerinin en yüksek katma değerli ana sektörlerden biri olduğunu belirtti." denildi.

"İHRACAT YAPAN ÜLKELER GİDEREK ARTIYOR"

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde birçok ürünü ihraç ve ihracat yaptığını ve bu sayının giderek arttığını belirten yazıda, "Son yıllarda geliştirdiği araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan ve yurtiçi kullanım oranını yüzde 80'e çıkaran savunma sektörü, bu ürünlere pazar bulmak için de yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Türk savunma ve havacılık sanayisinin birçok ürünü ihraç ediliyor ve ihracat yapan ülkeler giderek daha fazla hale geliyor.

Türkiye İhracatçı Birlikleri'ne göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolar oldu. Savunma ve havacılık sanayi ise yıllık yüzde 41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geçti." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE İŞ BİRLİKLERİNİ GENİŞLETİYOR

Türkiye'nin bu alanda iş birliklerini genişlettiğini ve gittikçe büyüdüğünü belirten haberde, "Türkiye savunma alanında işbirlikleri yapmaya devam ediyor. Türk savunma şirketi ASELSAN, Zargana Denizaltılarının Torpido karşı tedbir sistemi ve ASELSAN MITOSTM WECDIS haritalarına dayalı elektronik navigasyon sisteminin ilk ihracatını Pakistan ve Endonezya'da yapacak.

ASELSAN'ın bir diğer önemli ihracat faaliyeti Pakistan için üretilen ilk MİLGEM için gerçekleşti. Pakistan MİLGEM'in birinci gemisinde hizmet verecek olan fabrika 2 ASELSAN MITOSTM WECDIS'in kabul testleri ASELSAN Macunköy tesisinde tamamlandı." denildi.