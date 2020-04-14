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Savunma

Kore ''Cirit''inin testleri başarılı

Kore Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren LIG Nex1, 7 Nisan'da bir test atışı gerçekleştirdi. Faaliyette, yerel olarak Bigung olarak adlandırılan Poniard 2,75' mühimmat sistemi denendi. Kamyona monteli fırlatma sisteminden atılan füzeler, işaretlenen 10 hedefi de vurmayı başardı. Mühimmat, Ekim 2019'da ABD'li delegasyonun iştirakiyle düzenlenen testlerde tüm ABD standartlarını karşıladığını ispatlamıştı.

14 Nisan 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 11:01
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Önemli teknolojik alt yapısı ve gelişmiş üretim kabiliyetlerine sahip olan Kore Cumhuriyeti, Kuzey tehdidine karşı aldığı önlemleri modern sistemlerle genişletiyor.

LIG Nex1 firması ve Kore Cumhuriyeti Devleti'nin ortaklaşa geliştirdiği Poniard, 2,75" (70 mm) çapında bir güdümlü mühimmat.

Roketsan ürünü Cirit'e benzer özellikler taşıyan füze, hareketli kıyı savunma sistemi ihtiyacı kapsamında Kore Cumhuriyeti Deniz Piyade Kolordusu kullanımı için geliştirildi. Mühimmat, at-unut kabiliyeti haiz ve 8 km menzile erişebiliyor.

Yüksek süratli satıh hedeflerine çoklu angajman gibi önemli bir özelliğe sahip olan Bigung, 6x6 Kia KM250 kamyona konuşlu iki fırlatıcıdan kullanılabiliyor ve bu sistemlerde tek dolumla 36 atım yapılabiliyor. Dâhili hedef tespit ve atış kontrol sistemleriyle donatılan araçlar, batarya şeklinde ya da müstakil olarak görev yapabiliyor.

C4 Defence'da yer alan habere göre, 2016'da geliştirme süreci tamamlanan Poniard'lar, deniz araçlarına konuşlu olarak da kullanılabiliyor. Kara konuşlu modelin, 2024'te Kore Cumhuriyeti envanterinde kullanılan ve faydalı kullanım ömrünün sonuna gelen kıyı savunma sistemlerinin yerini alması planlanıyor.

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