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Savunma

Kore'nin MUH-1 helikopterinin silahlı varyantı

Kore Havacılık ve Uzay Sanayii, Deniz Piyadelerine yönelik geliştirilen MUH-1 helikopterinin silahlı varyantına ait yeni konsept görüntüleri paylaştı.

star.com.tr12 Şubat 2021 Cuma 19:28 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 19:29
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Güney Kore merkezli Korea Aerospace Industries (KAI), Deniz Piyadeleri'nin çok boyutlu kalkış operasyonlarını yürütme becerisini geliştirmek için geliştirdiği yeni MUH-1 helikopterinin silahlı varyantına ait konsept görüntülerini yayınladı.

Güdümlü füze, havadan havaya füze, 70 mm roket ve 20 mm'lik silahla donatılan silahlı MUH-1 genel maksat helikopteri, Surion varyantı amfibi helikopterdir.

Yeni helikopterr ayrıca Dokdo sınıfı amfibi hücum gemilerinde konuşlandırılmak üzere katlanan bir ana rotora sahip.

Kore Cumhuriyeti Deniz Piyadeleri, programın bir parçası olarak şu anda 24 adet helikopter tedarik sürecinde.

star.com.tr

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