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Savunma

Körfez rotayı Türkiye'ye çevirdi! ABD, Türkleri konuşuyor

Küresel çapta yoğun bir ilgi gören Türkiye'nin savunma sanayisi, ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarının dikkatini çekti. Türkiye'nin Körfez ülkeleri ile savunma alanında işbirliğini geliştirdiğini yazan ABD'li kuruluş, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türk savunma sanayii ürünlerinin en büyük müşterileri olduğunu belirtti.

13 Eylül 2023 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Körfez rotayı Türkiye'ye çevirdi! ABD, Türkleri konuşuyor
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Dünya çapında kendini ispatlayan Türk savunma sanayi ürünlerinin Körfez ülkelerinden rağbet görmesi ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi tarafından yakın takibe alındı. Kuruluş Türkiye'nin ihracattaki başarısını yazdı.

KÖRFEZ ROTAYI TÜRKİYE'YE ÇEVİRDİ

Türk savunma sanayiinin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Atılan adımlar meyvelerini verirken, Körfez ülkelerinin de savunma sistemlerine ilgisi artıyor. ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Atlantik Konseyi, Türk savunma sanayiinin yükselişiyle ilgili yazı yayımladı. Hazırlanan makalede, 2018 ve 2022 yılları arasında Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Türk savunma sanayii ürünlerinin en büyük müşterileri olduğu belirtildi.

KATAR TB2 SİHA'LARI SATIN ALAN İLK KÖRFEZ ÜLKESİ OLDU

Türkiye'nin 2014'ten bu yana bölgedeki başlıca müttefiki olan Katar'ın, TB2 SİHA'ları satın alan ilk Körfez ülkesi olduğuna işaret edildi. Makalede, Türkiye'den en çok askeri sistem alan ülkelerin Suudi Arabistan ve BAE olduğu kaydedildi. Ayrıca Umman'a zırhlı araç, Kuveyt'e de TB2 satışına ilişkin anlaşmalara değinildi. Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişim son 20 yılda katlanarak arttı.

EKVADOR'A İLK BÜYÜK SATIŞ

Son olarak Otokar'ın ürettiği Kobra II Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Ekvador askeri yetkililerine teslim edildi. Ülkeye Ekim sonunda 15 Ural tipi taktik aracın daha geleceği duyuruldu. Böylece Türk savunma sanayi Ekvador pazarına da girmiş oldu.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARI AŞMAK

2021 yılında 3 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yapan Türk savunma sanayii, bunu 2022'de yüzde 36 artırarak, 4 milyar 300 milyon dolar seviyesine taşıdı. Sektörün ana hedefi, en kısa sürede 10 milyar doların üzerine çıkmak.

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