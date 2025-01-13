Körfez ülkeleri peşinde! ALTAY'ın gücünü itiraf ettiler: Abrams ve Leopard'ları ezdi geçti

M1A2 SEPv3 Abrams ile karşılaştırıldığında yerli ALTAY'ın dizel motoru, daha fazla yakıt tüketen ve daha karmaşık servis gerektiren Abrams'ın gaz türbini motorundan daha yüksek yakıt verimliliği ve daha basit bakım sunduğu ifade edildi.

Haberde, Leopard 2A8'e karşı ise ALTAY'ın, tanksavar güdümlü füzelere karşı ek savunma yetenekleri sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi (APS) ile donatıldığı belirtildi. Leclerc XLR ile ilgili ise Türk tankının, modüler zırh tasarımı, koruma seviyelerinde ayarlamalara ve yükseltmelere izin vererek, Leclerc'in sabit zırh yapılandırmasında bulunmayan esnekliği sağladığı vurgulandı.

NATO TANKLARI İÇİNDE ZİRVEDE

ALTAY'ı K2 Black Panther ile karşılaştıran yabancı basın, çeşitli operasyonel araziler için uyarlamalar içerdiğini ve bunun farklı ortamlarda performansını artırabileceğini aktardı. Challenger 2'ye karşı ise ALTAY'ın 120 mm'lik yivsiz topu ve gelişmiş ateş kontrol sisteminin daha geniş bir NATO standardı mühimmat yelpazesiyle uyumlu olduğu, Challenger 2'nin ise yivli topunun belirli tiplerle sınırlı kaldığı aktarıldı. Son olarak, Ariete ile karşılaştırıldığında ALTAY'ın Ariete'nin eski tasarımında bulunmayan gelişmiş zırh ve aktif koruma sistemlerine sahip olduğu ifade edildi. Yabancı basın, bu üstün özellikleri ile ALTAY'ın NATO tankları arasındaki konumunu yükselttiğini vurguladı.

Haberde ALTAY'ın, MKE tarafından üretilen 120 mm L/55 yivsiz topla donatılmış dördüncü nesil bir ana muharebe tankı olduğu, yaklaşık 3 km'lik bir atış menzili ile NATO uyumlu mühimmat ateşleyebileceği belirtildi. Ayrıca, ateş kontrol sistemi, komuta ve kontrol sistemleri ve elektrikli taret tahrik sisteminin Aselsan tarafından sağlandığı, tankın modüler kompozit zırhının, daha yüksek balistik koruma sağlamak için Roketsan tarafından üretildiği ifade edildi.

Hidropnömatik süspansiyon sisteminin, çeşitli arazilerde hareketliliği optimize etmek için tasarlandığı belirtilerek, tankın ayrıca izole edilmiş bir mühimmat bölmesi, yangın ve patlama bastırma sistemleri ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehditleri tespit eden sensörlerle donatıldığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ÜLKE PEŞİNDE

ALTAY tankı için Katar'ın 100 adet sipariş verdiği ve ilk 40 tankın iki yıl içinde teslim edilmesinin beklendiği için önemli bir ihracat potansiyeline sahip olduğunun altı çizilen haberde ayrıca Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerden de talebin olduğu ifade edildi. 2035 yılına kadar bin adetlik tahmini üretimin beklendiği ifade edilen haberde, söz konusu gelişmenin Türkiye'nin savunma ihracatı için büyük bir başarıyı temsil ettiği vurgulandı.

Haberde son olarak, artık aşamalı üretime hazır olduğu ifade edilen ALTAY tankının, Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini gösterdiği belirtildi.