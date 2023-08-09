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Savunma

Korku ve paniğe kapıldılar: Türklerin gerisinde kalacaklar

Sık sık Türk savunmasına dair çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen Yunan spiker Yannis Theodoratos Avrupa için gelen tehlikeyi, korku ve panik içinde ekranlara taşıdı. Türk savunmasının başarılı ilerleyişine dikkat çeken Yunan spiker, 'Paris dengeyi kontrol edemezse 2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin gerisinde kalacaktır.' dedi.

Star Gazetesi9 Ağustos 2023 Çarşamba 14:26 - Güncelleme:
Korku ve paniğe kapıldılar: Türklerin gerisinde kalacaklar
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Yunan spiker Yannis Theodoratos, dünya çapında rağbet gören Türk savunma sanayisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yunan spiker Paris'in gerekli adımları atmaması halinde Avrupa'nın savunmada Türkiye'nin gerisinde kalacağını söyledi.

"TÜRKLERİN GERİSİNDE KALACAKLAR" İTİRAFI

Yunan spiker Theodoratos, Türk savunma sanayisinin başarılı gelişimini izleyicilerine korku ve panik içinde aktardı.

Avrupa'nın başına gelecek akıbeti anlatan Yunan spiker, "Paris dengeyi kontrol etmek isteyecektir. Belli alanların içinde olabilmek için. Yapamazlarsa ve sınırlara ulaşırlarsa, yani 2023,2024,2025'in sonuna kadar Avrupa silah sanayisi Türklerin teknolojisinin gerisinde kalacaktır. Zaman zaman senaryolardan görünenlerden bu Türk uçağının uçup uçamayacağı değil opersayonel olup olmaması değerlendirilmelidir. " dedi.

KORKU VE PANİĞE KAPILDILAR

Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedeflerine başarılı bir şekilde ulaştığına işaret eden Yunan spiker, "Komşular hedeflerine öyle yada böyle adım adım yaklaşıyorlar. Asıl tehlike bizim için budur. Yanımızda yeni bir Çin devleti yükseliyor." şeklinde duyduğu korku ve paniği dile getirdi.

Yannis Theodoratos, daha çok Türk savunma sanayisine yönelik çarpıcı açıklamalarıyla biliniyor.

  • Yunan spiker
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