Koronavirüsle mücadele için robot geliştirildi

03 Nisan 2020 Cuma 16:43 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 16:43

ODTÜ ile ortaklaşa çalışan firma, “Biyolojik Mücadele Robotu” geliştirdi. Kapalı alanların dezenfeksiyonunda otonom bir çözüm olarak ortaya çıkan platform, kesintisiz sekiz saat çalışabiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kullanılan TMR-II Çetin bomba imha robotu üzerinden geliştirilen Biyolojik Mücadele Robotu, beş litrelik dezenfektan tankı ve ultraviyole ışık sayesinde, dezenfeksiyon yapılması istenen alanlardaki insan varlığını minimuma indiriyor.

Virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ismini alan robot, ayrıca rampa ve merdiven bulunan mekânlarda da kullanılabiliyor.