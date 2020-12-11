Kraliyet Donanması duyurdu: Nükleer denizaltı HMS Anson adını aldı

star.com.tr 11 Aralık 2020 Cuma 20:13 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 20:13

İngiliz Kraliyet Donanması'nın en yeni Astute sınıfı nükleer denizaltısı denizaltısı, bugün BAE Systems'in Barrow-in-Furness tersanesinde düzenlenen bir sanal törenle HMS Anson adını aldı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, "Anson, İngiltere'yi dünyanın dört bir yanındaki düşmanların oluşturduğu derin deniz tehditlerine karşı savunmada hayati bir rol oynayacak ve önümüzdeki on yıllar boyunca rekabet avantajı sağlayacak. Anson adı, Kraliyet Donanmamızın uzun ve zengin geçmişini temsil ediyor ve şimdi, Anson'ın en son denizcilik teknolojisi sayesinde, İngiltere gemi yapımında mükemmelliği sergiliyor." şeklinde konuştu.

Fiber optik kablolarla denizaltı kontrol odasında gelişmiş yüksek özellikli video teknolojisini kullanan Astute, gelişmiş nükleer teknoloji ile yakıt ikmali yapılmasına gerek duymamaktadır. Denizaltılar okyanustan kendi oksijen ve tatlı sularını üretebilecek kapasitede tasarlanmıştır.

97 metre uzunluğundaki denizaltılar, UGM-109 Tomahawk seyir füzesi ile donatılabiliyor. HMS Anson’ın inşa süreci devam eden HMS Anson’ın önümüzdeki yıl suya indirilmesi ve 2022’de deniz testlerine tabi tutulması planlanıyor.

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