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Savunma

Kritik adım! MİT'in istihbarat uçağını ASELSAN donatacak

Terörle mücadelede ve Libya'da son dönemlerde önemli başarılara imza atan MİT, sinyal istihbarat uçağını envanterine aldı. 'Bombardier Challenger 600' uçağı ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak.

11 Ağustos 2020 Salı 08:48 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 08:49
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, sinyal ve görüntü istihbaratında kullanılması için iki tane Bombardier Challenger 600 uçağının tedarikine yönelik harekete geçilmişti. Bu kapsamda, Kanada merkezli Field Aviation şirketi tarafından yapısal modernizasyona tabi tutulan ilk uçak Türkiye’ye teslim edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, MİT'in Sinyal İstihbarat Başkanlığı’na verilecek olan ilk sinyal uçağı Bombardier Challenger 600, ASELSAN tarafından iletişim ve elektronik istihbaratı gibi özelliklerle donatılacak.

Bu sayede terör örgütleriyle ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle daha etkin bir şekilde mücadele edilecek.

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