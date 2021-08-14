14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:49 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 20:03

Türkiye'nin son dönemde adından bir hayli söz ettirdiği Silahlı İnsansız Hava araçları (SİHA) projeleri sonrası bir başarı çalışması daha eklendi. Baykar tarafından üretilecek olan ve Türkiye'yi savunma sanayinde daha da ileriye taşıyacak MİUS projesi şimdiden takdir görmeyi başardı.



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da katıldığı bir fuarda açıklama yapan Baykar temsilcisi, MİUS'un A modelinde AI-25TLT turbofan motoru, B modelinde ise AI-322F turbofan motorunun kullanılacağını açıkladı.

Geçtiğimiz gün Baykar firması, Ukrayna'da düzenlenen ve Uluslararası Savunma Yatırımları Forumu'na katılım sağladı. Kiev'de düzenlenen Uluslararası Savunma Yatırımları Forumu'nda Baykar Savunma temsilcisi yüksek teknolojili Türk İHA'ları ve stratejik işbirliği olanaklarından bahsettiği bir konuşma gerçekleştirmişti.

Söz konusu fuarda, Türk savunma ve havacılık sektörünü de yakından ilgilendiren bazı bilgiler paylaşıldı. Ukrayna tarafından yapılan bir sunumda Bayraktar Akıncı T/İHA'da kullanılacak olan AI-450T turboprop motorunun kullanılacağına değinilirken yerli insansız savaş uçağı MİUS'ta 2 farklı motorun kullanılacağından bahsedildi Sunumda MİUS-A için AI-25TLT turbofan motoru, MİUS-B için ise AI-322F turbofan motorunun planlandığından bahsedildi.

Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi, TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak

Baykar, Bayraktar TB3 MİUS'un TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak." ifadelerine yer verilmişti.

Uzmanlardan MİUS açıklaması: Türkiye daha önce denenmeyen bir konsepte yöneldi

Uzmanlar da MİUS hakkında önemli açıklamalarda bulundu. MİUS'un insanlı uçaklarla birlikte çalışacağına dikkati çeken uzmanlar, Türkiye'nin daha önce denenmeyen bir konsepte yöneldiği değerlendirmesinde bulundu. Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan 'MİUS çok farklı bir teknoloji. TB2, Anka, Aksungur ve hatta Akıncı teknolojik seviye açısından yanında 2-3 gömlek daha hafif kalıyor.' dedi.