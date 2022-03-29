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Savunma

Kritik F-15 ve F-16 planı! 150 uçağı gözden çıkardılar

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) F-16 ve F-15'lerle eskiyen filosunu yenileyecek. USAF 21 adet A-10 Warthog da dahil olmak üzere, 150 uçaktan kurtulmak ve Pasifik bölgesi gözetimi için 24 F-15 savaş uçağı eklemek istiyor. Ayrıca boşalan 150 uçağın yerine F-16 Savaşan Şahin'ler de getirilecek.

Star Gazetesi29 Mart 2022 Salı 17:37 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 17:37
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Pazartesi günü açıklanan 2023 mali yılı için önerilen 169,5 milyar dolarlık bütçeye göre, USAF 21 Warthog da dahil olmak üzere 150 uçaktan kurtulmak ve Pasifik bölgesi uçak filosunu yenilemek istiyor.

USAF, 1 Ekim'de başlayan mali yıl için talep edilen harcama planının, kurumun bütçesini önceki yılın talebine göre 13,2 milyar dolar artırdığını söyledi.

Enflasyon kaldırıldıktan sonra yaklaşık %8 olan fon artışı, yeni tekonojiler, personel ve bağlı sivilleri için ücret artışlarının önünü açacak.

Hava Kuvvetleri talebi, Pazartesi günü Pentagon'un önerdiği 773 milyar dolarlık 2023 mali yılı bütçesinin bir parçası olarak yayınlandı ve Kongre'den Çin ordusunu dizginlemeye, Rusya'nın Avrupa'daki saldırganlığını kontrol altında tutmaya ve personel maaşlarında %4,6'lık bir artış sağlamaya odaklanmasını istiyor.

F-16 VE F-15 PLANI: 21 ADET A-10 DAHİL 150 UÇAKTAN KURTULMAK İSTİYOR

Hava Kuvvetleri için finansman kararları, USAF Sekreteri Frank Kendall tarafından belirlenen yedi 'operasyonel zorunluluk'a dayanıyor. Bütçe, Uzay Kuvvetleri de dahil olmak üzere Hava Kuvvetleri Departmanına bir bütün olarak kapsıyor.

Hava Kuvvetleri Müsteşarı Gina Ortiz Jones Pazartesi günkü bütçe sunumunda, "Bu zorunluluklar, ABD'nin çatışmayı caydırma, güç dengeleme ve üst düzey bir savaşta hava üstünlüğü becerisini iyileştirmek için yatırım yapmamız gereken kritik yetenekleri ve işlevleri yansıtıyor." dedi.

Hava Kuvvetleri bütçesi, 24 F-15 EX savaş uçağı için ayrılan yaklaşık 1,4 milyar doların ardından, önceki yıla göre 2,7 milyar dolara yükseliyor. 2022'de bu uçaklardan 12'si hizmete alınmıştı.

Tümgeneral James D. Peccia III, "Bu, 2026 yılına kadar tüm F-15 C'leri ve D'leri emekliye ayıracağımız gerçeğinden sonra geliyor." dedi.

Jones, Hava Kuvvetleri'nin ayrıca, F-16 Fighting Falcon (Savaşan Şahin) savaş uçaklarıyla, elden çıkarılması planlanan ve Warthog olarak bilinen 21 A-10 Thunderbolt II'nin yerini dolduracağını söyledi.

Star Gazetesi

  • ABD Hava Kuvvetleri
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