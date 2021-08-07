Küçük, ucuz ve pilotsuzdu! Kuyruksuz X-36 projesi neden rafa kaldırıldı?

star.com.tr 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:15 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:15

1940'ların sonlarında ve 1950'lerin başlarında, birkaç deneysel uçak geliştirildi. İkinci Dünya Savaşı sonrası jet motoru tasarımları, ses hızını aşan daha yüksek hızlara izin verecek şekilde ilerlemişti.

Uzmanlar, kuyruksuz veya yarı kuyruksuz bir tasarımın, transonik menzilden geçerken daha fazla stabiliteye izin vereceğini düşündü, ancak 1950'lerde uçak teknolojisi ve uçak gövdesi tasarımları, kuyruksuz bir tasarımı güvenli bir şekilde kontrol etmek için henüz yeterince gelişmemişti.

1970'lerde ve 1980'lerde, bilgisayar kontrollü fly-by-wire sistemleri (manuel uçuş kumandalarını elektronik bir arayüz ile değiştiren gelişmiş uçuş kumanda sistemi), bir uçağın uçuş kontrollerini, kuyruksuz uçak gövdelerini havada tutacak kadar hızlı bir şekilde ayarlayabildiğinden, kuyruksuz tasarımlar yeniden masaya yatırıldı.

Kuyruksuz tasarımlar ayrıca kuyruklu tasarımlardan daha gizli olma avantajına da sahipti. Çünkü kuyruk kısmının olmaması, daha az radar bir radar izi demekti. Kuyruksuz bir tasarım, daha düşük sürtünme nedeniyle daha iyi menzilin yanı sıra, bazı durumlarda geleneksel kuyruklu uçaklardan daha iyi manevra kabiliyetine sahip olabilirdi.

X-36 DOĞDU

Tüm bu çalışmalar ışığında Boeing şirketi, günün teknolojisini adeta sergileyen X-36'yı geliştirdi. Oldukça tuhaf görünen uçaklardan sadece iki adet alt ölçekli prototip üretilmişti ve toplam amaçlanan boyutlarının sadece yüzde 28 büyüklüğündeydiler.

1980'lerin sonunda projeyi uygulanabilir kılmak için yeterince olgun bir aşamaya ulaşan fly-by-wire teknolojilerinin geliştirilmesi sayesinde, prototip üretimi 1990'ların ortalarında başladı. 1993 yılında da hazır hale geldiler.

Uçaklar sadece küçük ölçekli modeller olduğu için pilot taşımıyorlardı. Bir kokpit simülatöründe oturan yer tabanlı bir kontrolör tarafından uzaktan kumanda ediliyorlardı.

Boeing'in tasarımında pilot, uçaktaki bir kameradan 'pencereden bakıyormuş gibi' bir görüntüye sahipti ve bir head-up display (Pilotun görmesi gereken noktaları ön ekrana yansıtan sistem) ile tamamlandı. X-36 programının ilk uçuşu 1997 gerçekleştirildi. Bu uçuşu birkaç düzine başarılı uçuş takip etti.

X-36 tam dolu yakıtla, 1250 pound (567 kg) gibi bir ağırlığa sahipti. Her iki prototip de, mütevazı ancak yeterli 700 pound itme sağlayan küçük bir jet motoruyla güçlendirildi.

OLDUKÇA UCUZA MAL EDİLDİ

Boeing'in tasarımı küçük X-36, gerçekten çok ucuza mal edildmişti. X-36'nın geliştirilmesi, üretilmesi ve uçuş testinin toplam maliyeti yaklaşık 20 milyon dolardı. Bu rakam, insanlı bir uçak geliştirme ve test etme maliyetinin onda birinden daha azdı.

Açıklanamaz bir şekilde, son derece olumlu test sonuçlarına rağmen, gelişmiş savaş uçağı tasarımı takip edilmedi. Bunun bir nedeni, küçük ölçekli bir modelden önemli ölçüde daha pahalı olacak tam ölçekli bir prototip oluşturmayla ilgili maliyetlerden kaynaklanıyor olabilir.