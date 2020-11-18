star.com.tr 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:09 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:10

Rusyanın önde gelen gazetelerinden İzvestiya, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayanarak, Rusya'nın Naryan-Mar yakınlarında Kuzey ve Arktik bölgesini kapsayacak uzun menzilli radarlardan olan “Nebo-M” sisteminin konuşlandırmayı planladığını yazdı.

Habere göre, söz konusu radarlar sürekli bir alan oluşturarak 600 kilometreye kadar mesafeden uçan uçakların ve bin 800 kilometreden fazla mesafedeki balistik füzelerin tespit edilmesine olanak sağlayacak.

2021 yılına kadar Rusya Savunma Bakanlığı'nın, bu radarlardan en az 20 birimini Radyoteknik Birliklerine teslim etmeyi planladığı bildirildi.

star.com.tr