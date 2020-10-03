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Savunma

Ladakh geriliminin ortasında nükleer füze testi

Çin ve Pakistan gibi nükleer güce sahip komşularıyla gerilimler yaşayan Hindistan, nükleer yetenekli balistik füze test ettiğini duyurdu.

star.com.tr03 Ekim 2020 Cumartesi 18:32 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 18:32
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Basında yer alan haberlere göre Hindistan, Cumartesi günü karadan-karaya nükleer yetenekli Shaurya balistik füzesinin yeni bir versiyonunu test etti.

ANI Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Shaurya füzesinin yeni versiyonun menzili 800 km.

ANI Haber Ajansında yer alan haberde, 'Hindistan bugün Shaurya karadan karaya nükleer yetenekli balistik füzesinin yaklaşık 800 km menzilindeki hedefleri vurabilen yeni bir versiyonunu başarıyla test etti.' ifadeleri yer aldı.

ANI'nin kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Füze, mevcut füze sistemleri sınıfını tamamlayacak, daha hafif ve kullanımı daha kolay olacak.

Nükleer güç komşusu Pakistan'la sorunlar yaşayan Hindistan, Ladakh sektörü Fiili Kontrol Hattı'ndaki sınır anlaşmazlıkları sonucu Çin'le artan gerilimin ardından füze testlerine ağırlık verdi.

Hindistan iki gün önce de lazer güdümlü, dört kilometreden fazla menzilli bir tanksavar füzesini etti. Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirilen füze, üçüncü nesil Arjun ana muharebe tankından ateşlendi.

DRDO geçen ay Hipersonik Teknoloji Gösterici Aracı'nı (HSTDV) test etti. Hindistan şu anda ABD, Çin ve Rusya'dan sonra bu teknolojiyi geliştiren dördüncü ülke.

star.com.tr

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