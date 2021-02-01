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Savunma

Libyalı askerler,''Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi''ni tamamladı

Milli Savurma Bakanlığınca (MSB), Libyalı askerlerin Konya'daki 'Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi'ni tamamlayarak ülkelerine döndüğü bildirildi.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 12:01
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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerin sürdüğü belirtildi.

Buna göre, Konya'daki Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı 20 misafir askeri personele "Hava Savunma Silah Sistemleri Eğitimi" verildi. Libyalı personel, dronsavar, radar sistemleri, modernize çekili top eğitimleri gibi hava savunma sistemlerine yönelik kapsamlı eğitimler aldı.

11 Ocak'ta başladıkları eğitimlerini başarıyla tamamlayan Libyalı askerler, dün Konya'dan ülkelerine uğurlandı.

Paylaşımda, eğitimlere ilişkin videoya da yer verildi.

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