Malezya'dan ani müdahale botu

star.com.tr 05 Şubat 2021 Cuma 21:47 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 21:47

Malezya, yerli kaynaklarla geliştirdiği ani müdahale botunu tanıttı.

Malezya menşeli Gading Marine şirketi tarafından inşa edilen botun, 12,7 mm makineli tüfek içeren uzaktan komutalı silah istasyonu (RCWS) ve 2 adet 7.62 mm makineli tüfek ile donatılacağı bildirildi. Söz konusu botların, esas olarak yasa dışı göçle mücadelede kullanılacağı belirtildi.

Malezya'nın yerel kaynaklarla üretilen botlardan oluşacak filonun ilerleyen dönemde donanma envanterindeki İsveç yapımı CB-90 botlarından oluşan filonun yerini alması hedefleniyor.

Malezya Savunma Bakanlığı tarafından 2020 yılının ortalarında açılan ihaleyi kazanan Gading Marine şirketi, başlangıçta altı adet platform inşa edecek. Ani müdahale botununun önümüzdeki 1-2 sene içerisinde test edilmesi planlanıyor.

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