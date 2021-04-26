İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2021 Pazartesi / 14 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,338
  • EURO
    10,095
  • ALTIN
    477.088
  • BIST100
    1364.21
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Mavi Vatan'ın SİHA'sında müthiş gelişme! Kritik bir aşama tamamlandı
Savunma

Mavi Vatan'ın SİHA'sında müthiş gelişme! Kritik bir aşama tamamlandı

Savunma Sanayiinde önemli bir proje daha hayata geçirildi. Antalya'da özel bir firmanın ocak ayında denize indirdiği Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ın şimdi de kontrol ünitesi tamamlandı. Sahil Kontrol İstasyonu'nun ayrıca, 200 kilometrenin üzerinde veri aktarım menzili bulunuyor. Bu sayede ULAQ, insansız hava araçlarıyla (İHA) müşterek harekata da imza atabilecek.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:08 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:09
ABONE OL

Antalya Körfezi'nde tecrübe seyirlerine başlayan ULAQ'ın karadan kontrol ünitesi de artık hazır...

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, ocak ayında denizle buluşmuştu.

"SAKİ" KULLANIMA HAZIR

TRT Haber'in haberine göre, aracın "SAKİ" adı verilen Sahil Kontrol İstasyonu'nun üretimi de tamamlandı. Bir minivan olarak tasarlanan SAKİ'nin içerisinde bir kaptan ve bir nişancı konsolu yer alıyor.

ULAQ'ın yönetimi kaptan konsolu üzerinden sağlanıyor. Nişancı konsolunda ise aracın üzerindeki füze sistemlerinin kontrol ve takibi yapılıyor.

İHA'LARLA MÜŞTEREK HAREKAT YAPABİLECEK

SAKİ, içindeki güç dağıtım üniteleri, aydınlatma ve iklimlendirme ekipmanları ile 7/24 hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Sahil Kontrol İstasyonu'nun ayrıca, 200 kilometrenin üzerinde veri aktarım menzili bulunuyor. Bu sayede ULAQ, insansız hava araçlarıyla (İHA) müşterek harekata da imza atabilecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.