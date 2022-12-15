Menzil 560 kilometreye ulaştı! Milli füzeler korku salıyor

Milli savunma hamlesi sayesinde Türkiye, yüzlerce kilometre öteden sağladığı caydırıcılıkla güvenlik şemsiyesi kuruyor. Yunanistan'ı panikleten Tayfun ile füze menzilinde 560 kilometreye ulaşan Türkiye, Atmaca, Bozdoğan, Cirit, Çakır, Göktuğ, Hisar ve Bora füzeleriyle de korku salıyor. Menzilleri 8 ile 280 km arasında değişen bu sistemlerin bazıları TSK envanterine girdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye'nin sınırlarını koruma altına alan füze sistemleri ve özellikleri şöyle:

TAYFUN- Roketsan yapımı Tayfun balistik füzesi ilk denemeden başarıyla geçti. Yaklaşık 560 kilometre menzilde başarılı gerçekleşen denemenin ardından, Tayfun'un 850 kilometrelik etkili bir menzile sahip olması bekleniyor.

GÖKTUĞ- TÜBİTAK SAGE, GÖKTUĞ füze ailesini geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. "İlk yerli tasarım füze" olma özelliği taşıyan Gökdoğan uzun menzilli, Bozdoğan ise kısa menzilli, havadan havaya atılan füzeler. Bozdoğan 25 kilometre menzile sahip ve ses hızının 3 katı hıza ulaşıyor. Bu füzeler modernize edilen F-16'lar tarafından da kullanılabilecek.

HİSAR- Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması için sabit ve döner kanatlı uçaklara, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve İHA'lara karşı kullanılan HİSAR O+ sisteminin önleme menzili 25 kilometreyi buluyor.

280 KM MENZİLLİ GEMİSAVAR

Cirit füzesi 8 km menzilli, lazer güdümlü 70 mm'lik füze sistemi. 150 km menzilli seyir füzesi ÇAKIR, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. BORA füzesi 8x8 taktik tekerlekli araç üzerinden atılabiliyor ve menzili 80-280 km arasında değişiyor. Atmaca ise azami olarak 220-280 km menzilli gemisavar ve/veya seyir füzesi.

ENVANTER DOLUYOR

TSK'nın envanterinde aktif olarak kullanılan 280 km menzilli Bora füzesi ile "Yıldırım" olarak da bilinen 150 kilometre menzilli J-600 balistik füzeler de var. Bunun yanı sıra menzili 120 km'ye kadar çıkan, "Kasırga" olarak da bilinen TRG-300 dışında TR-122, TRB-122, TRG-122, TRLG-122, TRG-230, TRLG-230 gibi topçu roket sistemleri de bulunuyor.