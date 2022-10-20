Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye savunma sanayisinin müthiş bir ivme yaşadığını ifade eden Bakan Varank, "Bu başarının arkasındaki vizyonu çok iyi anlamamız lazım. Yüzde 20'lerde olan yerlilik oranımızı yüzde 80'in üzerine çıkarmayı başardık" dedi.

BAKAN VARANK: TAYFUN FÜZESİ ATİNA'YI KORKUTMUŞ OLABİLİR

Tayfun'un 500 km'nin üzerinde menzili olan bir füze olduğunu belirten Bakan Varank, "Burada balistik bir füzeden bahsediyoruz. ROKETSAN firmamız tamamen kendi AR-GE'si ile geliştirip, kendi teknolojisiyle ürettiği bir füzeden bahsediyoruz. Menzili Atina'yı korkutmuş olabilir. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz zaten bundan önce 300 km'nin üzerinde bir menzile sahip seyir füzelerini üretmiştik" değerlendirmesinde bulundu.