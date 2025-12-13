Menzili, katil ile komşuyu panikletti: Türkiye sağır eden mesaj gönderdi

Türkiye yerli ve milli savunma sanayiinde yeni teknolojiler üreterek dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türk savunma sanayisi neferlerinden Roketsan'ın yeni teknolojisi TAYFUN füzesi dün başarılı bir testi daha geride bıraktı.

Seri üretim ve teslimat faaliyetleri devam eden ve Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN Füze ve Silah Sistemi 12 Aralık'taki (dün) son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. TAYFUN'un testi soykırımcı İsrail ve komşu ülke Yunanistan'da yankıladı. Tel Aviv ve Atina basını Türk füzesini manşetlerine taşıdı, dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

TAYFUN TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin, "TAYFUN göreve hazır." dedi.

"YUNANİSTAN'A GÖZDAĞI" OLARAK NİTELEDİLER

Türkiye'nin füzesinin bir testi daha başarıyla geçtiğine dikkat çeken Yunan basını, yayınladığı haberinde, "Türkiye, Yunanistan'a karşı bir gözdağı olarak da değerlendirilen bir hamleyle, yerli uzun menzilli balistik füze TAYFUN'un yeni bir testini gerçekleştirdi." dedi.

TEL AVİV'DE TAYFUN KORKUSU

Soykırımcı İsrail'in medya kuruluşlarından Maariv gazetesi ise "İsrail'e yönelik yeni tehdit: Türkiye ölümcül füzesini sergiledi" başlıklı haberinde "Karadeniz'de Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi hedefini başarıyla vurdu. Yerli imkanlarla üretilen bu füze Tel Aviv için yeni bir tehdit anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Farklı bir Yunan basını Banking News de TAYFUN füzesi hakkında çapıcı ifadeler kullandı. Atina basını haberine "Türkiye, TAYFUN Kapısı'nı açtı: Yunanistan ve İsrail'i açıkça tehdit ederek 2 bin kilometre menzile kadar çıkabilen süper füzeyi denedi" başlığını attı.

"SAĞIR EDİCİ BİR MESAJ" YORUMU

Haberde, "Türkiye, tüm Doğu Akdeniz'e sağır edici bir mesaj gönderdi. Menzili yaklaşık 2 bin kilometreyi aşan TAYFUN balistik füzesinin yeni başarılı testi, ilk kez Yunanistan'ın tamamını Evros'tan Girit'e kadar caydırıcılık ve stratejik baskı için tasarlanmış bir silahın menziline sokuyor. Yani Ankara artık sadece bölgesel bir güç değil, balistik üstünlük arayan bir devlet olarak yeni bir döneme giriyor. Türkiye güç oyununu yeni ve tehlikeli bir seviyeye taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında, "Bu durumda Atina'daki ve Tel Aviv'de herhangi bir hedefi istedikleri gibi vurabilirler. Ankara bir NATO üyesi ülke olsa da, füze programının hızlı genişlemesi sonunda bir krize yol açabilir. Yunanistan, TAYFUN konusunda endişelerini dile getirdi ve İsrail şu ana kadar konu hakkında sessiz kaldı fakat Türkiye ile ilişkiler kötüleşmeye devam ederse bunu gerilimi tırmandırmak için bir bahane olarak kullanabilir " denildi.

