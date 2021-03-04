Mete Yarar'dan dikkat çeken S-400 açıklaması

04 Mart 2021 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 08:16

Türkiye, Amerika'dan Patriot savunma sistemlerini alamadığı için Rusya'nın ürettiği S-400'lere yönelmişti. Donald Trump da başkanlığı döneminde birinci ağızdan yaptığı açıklamada Obama yönetiminin Türkiye'ye Patriot savunma sistemini satmadığını Türkiye'nin de bu yüzden Rusya'dan S-400 füzelerini satın aldığını açıklamıştı.

Pentagon ise geçtiğimiz günlerde Trump'ın söylediklerini adeta reddederek: "Türkiye'nin son 10 yılda ABD'den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü seçtiler" iddiasında bulunmuştu.

Peki o dönem neler yaşandı? Patriotlar Türkiye tarafından gerçekten istenmedi m? Güvenlik Uzmanı Mete Yarar CNN TÜRK yayınında anlattı.

TEZATLIK ABD'DEN KAYNAKLANDI

Mete Yarar ABD'nin Türkiye'ye hava savunma sistemi vermek istememesinin ilginçliğine dikkat çekerken, "Müttefiklerin vermek istediği hava savunma sistemini karşı blokta gördüğünüz bir ülke tarafından verilmesi bir tezatlık. Mete Yarar bu tezatlığın Türkiye'den değil Amerika'dan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"SALDIRMAK GİBİ BİR DURUM YOKSA NEDEN BU ENDİŞE?"

Güvenli Uzmanı Mete Yarar, Amerika'nın endişelerinin yersiz olduğunu belirtirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamasına atıfta bulunarak: Bu bir savunma silahı saldırmak gibi bir niyetiniz yoksa niye endişe ediyorsunuz" dedi.

ABD YİNE AMBARGO UYGULADI

Konuyla ilgili geçmişten örnek veren ve Bülent Ecevit'in, 1978 yılında ABD ve NATO'ya silah ambargosu tepkisini hatırlatan Yarar, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu söyleyerek; "ABD geçmişte olduğu gibi silah 2016'da silah ambargosu uyguladı. Ve Türkiye bu sefer ağırlığını koyarak S-400 hava savunma sistemlerini aldı" dedi.