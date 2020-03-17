Mi-35 helikopteri Rusya'da yanlışlıkla bir binayı vurdu

star.com.tr 17 Mart 2020 Salı 09:28 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 09:34

Rusya'nın en popüler gazetelerinden birisi olan Lenta.ru'da çıkan habere göre olay, 15 Mart’ta Rusya'nın Çita şehrinin 5 kilometre kuzeybatısında bulunan Rus Cheryomushki Hava Üssü'nde meydana geldi.

Helikopter namlusunun bakım atışları sırasında, 23 milimetre kalibreli bir merminin ateşlendiği ve bir apartmanı vurduğu açıklandı.

Olayda ölüm ve yaralanma meydana gelmediği, binanın üçüncü katındaki camların kırıldığı ve balkona zarar verdiği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Çita'daki bir apartmanın kazayla vurulduğunu doğruladı. Bakanlık, "Helikopterden rastgele bir atış yapıldı, yaralanma olmadı." açıklamasında bulundu.

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