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Savunma

MİG-29'lar gidiyor, F-35'ler geliyor: Teslimatlar resmen başladı

Polonya, Ukrayna'ya göndermeye karar verdiği Sovyet yapımı 'MİG-29' tipi savaş uçakların bir kısmının teslim edildiğini resmi olarak açıkladı. MiG-29'lardan filosunu kademeli olarak temizleyen Polonya, ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alacak.

AA3 Nisan 2023 Pazartesi 19:05 - Güncelleme:
MİG-29'lar gidiyor, F-35'ler geliyor: Teslimatlar resmen başladı
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Dış Politika Başdanışmanı Marcin Przydacz, Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçakların bir kısmının teslim edildiğini bildirdi.

Przydacz, Polonya'da yayın yapan radyo RMF FM'e yaptığı açıklamada, ilk MİG-29'ların Ukrayna'ya teslim edildiği bilgisini paylaştı.

Ukrayna'ya gönderilecek Sovyet yapımı "MİG-29" tipi savaş uçaklarından kaç tanesinin teslim edildiği bilgisini net olarak paylaşmayan Przydacz, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Polonya'ya yapacağı ziyarette, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi konusunda görüşmeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, "ileriki günlerde" Ukrayna'ya 4 Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı göndermeyi planladıklarını söylemişti.

MİG-29'LAR GİDİYOR F-35'LER GELİYOR

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de 14 Mart'ta Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "4 ila 6 hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söylemişti.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerine de Kiev'e uçak göndermeleri konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya, ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.

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