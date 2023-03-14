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Savunma

MiG-29'lara elveda! F-16 savaş uçağı yola çıkıyor

ABD'den yeni F-16 savaş uçağı alacak olan Polonya, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya MiG-29 jeti göndereceğini açıkladı. Polonya F-16'larla değiştireceği MiG-29'ları 4 ila 6 hafta içinde Ukrayna'ya göndermeye hazırlanıyor.

AA14 Mart 2023 Salı 22:24 - Güncelleme:
MiG-29'lara elveda! F-16 savaş uçağı yola çıkıyor
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçaklarını "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Ukrayna'ya teslim edebileceklerini söyledi.

Morawiecki, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'ya uçak göndermeye hazır olduklarını belirtti.

F-16'LARI MİG-29 SAVAŞ UÇAĞIYLA DEĞİŞTİRİYORLAR

Morawiecki, hükûmetinin "önümüzdeki dört ila altı hafta içinde" Sovyet yapımı MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edebileceğini bildirdi.

Ukraynalı liderler, diğer NATO üyelerinin de Kiev'e uçak göndermesi konusunda çağrılar yapıyor.

Ukrayna hava kuvvetlerinin MiG-29'lara aşina olduğu biliniyor. 1989'dan beri söz konusu savaş uçaklarını kullanan Polonya'da halen 28 adet MiG-29 bulunuyor.

MiG-29 filosunu kademeli olarak ABD yapımı F-16'lar ve Güney Kore yapımı FA-50 çok amaçlı jetlerle değiştiren Polonya ayrıca ABD yapımı F-35 savaş uçakları satın alıyor.

Ukrayna, Rusya ile savaşındaki ikinci yılında hava savunmasını güçlendirmek amacıyla Batı ülkelerinden savaş uçakları talep ediyor.

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