Mig-29'lara karşılık Bell AH-29Z Viper: Anlaşmanın değeri 1 milyar dolar!

Ukrayna'ya Mig-29 tipi savaş jetleri gönderecek olan Slovakya'ya ABD'den sürpriz bir teklif yapıldı. Savunma Bakanı Jaroslav Nad yaptığı açıklamada, eski MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermesinin ardından ABD'nin Slovakya'ya 12 yeni Bell AH-1Z Viper helikopterlerini normal fiyatından daha uyguna vereceğini teklif ettiğini söyledi.



Naď, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Sorumlu savunma politikamız, ABD ile ilişkilerimiz ve ayrıca Ukrayna'nın açık desteği sayesinde bu teklifi ilk biz aldık. Bu teklif son derece avantajlı ve Slovak Cumhuriyeti'nin savunma potansiyelini önemli ölçüde artıracak. Şu anda savaş helikopterlerimiz yok. Bu yüzden bu bizim için orduya yeni bir savaş yeteneği kazandırılmış olur" İfadelerini kullandı.

ANLAŞMANIN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE

Naď, teklifin aynı zamanda ABD hükümetinin Slovakya'nın sipariş ettiği Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon savaş uçağının geç teslimatı için dolaylı bir tazminat olduğunu da sözlerine ekledi.

Anlaşmanın değerinin 1 milyar ABD dolarının biraz üzerinde olduğunu vurgulayan Savunma Bakanı Nad, Slovak hükümetinin 3-4 yıl içinde 340 milyon dolarını ödeyeceğini ve geri kalanının ABD tarafından karşılanacağını da özellikle vurguladı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya Sovyet yapımı 13 adet MiG-29 savaş uçağı göndereceklerini duyurmuştu.