15 Haziran 2020 Pazartesi 08:30 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 08:30

Katmanlı hava savunma sistemine yeni bir aktör daha eklendi. 35 mm akıllı mühimmat kullanan ‘modernize çekili top sistemi’, hedef takip ve imhada artık otomatik atış/kontrol cihazından komut alacak. Alçak irtifadaki füze, helikopter ya da insansız hava araçlarını radarıyla takip eden sistem, düşman unsurlarını vurmak için 3 top ve bir adet de Hisar-A bataryasını yönetebiliyor. ASELSAN öncülüğünde modernize edilerek ileri teknoloji sistemlerle hava savunma yeteneği kazandırılan çekili top sistemleri, yerli ve milli ‘ateş idare cihazı’ ile şimdi daha yetenekli. Sistemin ilk kafilesi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, alçak irtifa savunma aracına ilişkin şunları söyledi:

“TSK envanterinde bulunan 35 mm çekili hava savunma toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor. Güncel teknolojiyi kullanan etkin bir alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunduğumuz toplara, parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılıyor. ASELSAN ana yükleniciliğinde yerli ve milli sanayimizin ürettiği bir ateş idare cihazı ve iki modernize çekili toptan oluşan seri üretime yönelik ilk kafileyi TSK’ya teslim ettik. Ateş idare cihazı sistemi, aynı anda 3 adeVt modernize çekili top ve 1 adet Hisar-A füze fırlatma sisteminin kontrolünü sağlayabiliyor.”

PARÇACIKLI MÜHİMMAT

İlk kafile teslimat kapsamında yeni nesil 2 adet modernize çekili top ile bir adet ateş idare cihazı TSK’nın kullanımına sunuldu. Toplara parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılarak etki alanı genişletildi. Bu sayede hava savunmanın en alt katmanına varabilen hedefler, parçacıklı top mühimmatından kaçamayacak. Modernize çekili top ve ateş idare cihazı, servo-kontrol eyleyici, güç dağıtım ve atış kontrol alt sistemlerinin yarattığı üstün performansla havadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçları gibi modern hava tehditlerine karşı etkili hava savunması yapıyor.