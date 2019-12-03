Milli gurur Atak'ın 'ağır abisi' için tarih belli oldu
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 'Atak 2 5 yıl sonra teslimata başlayacak.' dedi.
- star.com.tr
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, katıldığı canlı yayın programında TUSAŞ projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi kapsamında geliştirme çalışmaları süren Atak 2 ilgili bilgiler paylaşan Kotil, ''Ağır sınıf taarruz helikopteri 10 ton olacak. 4 yıl sonra havada olacak helikopterin teslimatlarına 5 yıl sonra başlayacağız.'' dedi.
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