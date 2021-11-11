11 Kasım 2021 Perşembe 01:21 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 01:21

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, CNNTürk'te Türkiye'nin Milli Muharip Uçak'ı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

MİLLİ MUHARİP UÇAĞI İLE F-16/F-35 KIYASLANMASI



Kotil, üzerinde çalıştıkları uçağın F-16'lardan kıyaslanmayacak kadar üstün olduğunu, üzerindeki mühimmatın gövdenin içinde olmasından dolayı radarlara görünmeyeceğini belirtirken uçağın ABD'nin dünyada hiçbir ülkeye satmadığı F-22'ye yakın teknik özelliklere sahip olacağını söyledi.

"MOTORU F-35'TEN 1.5 KAT DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Kotil, "F-16 tek motorlu, bu çift motorludur. Bombalar içinde saklı. F-16, 1980 teknolojisi. Bu 2020 teknoloji. F-35 tek motorlu. MMU, ondan 1.5 kat daha güçlü bir motor gücüne sahip olacak " ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ İLK BEŞ ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE OLACAK

Kotil üzerinde çalıştıkları uçağın bir benzerini Çin, Rusya ve ABD ile Japonya'nın yaptığını, Türkiye'nin de 2022'de uçağı hangardan çıkarması halinde de bu alanda ilk 5 ülke arasına gireceğine dikkat çekti.

2028'DE SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

Uçağın 2022'de biteceğini söyleyen Kotil, "Bu uçak 18 Mart 2023'te motorunu çalıştıracak. 2028'de ise seri üretime geçeceğiz." diye konuştu.



MİLLİ MUHARİP UÇAKTAKİ YAZILIM ALTYAPISI



Uçağın hangardan çıktıktan sonra havacılıktaki kural gereği 2 yıl yer, 3 yıl da hava testlerinin süreceğini ve ondan sonra seri üretimine geçeceğini anlatan Kotil, 2028'den itibaren de uçağa takılacak yerli uçak motorunun da üretimine başlayacaklarını söyledi. Uçağın Milli Muharip Uçak olması dolayısı ile bilgisayarlarını TÜBİTAK Bilgem yaptığını anlatan Kotil "Pilotun kaskını hiçbir ülke Türkiye'ye vermez, ASELSAN yapıyor. Proje 5 milyon satırlık yazılımla gerçekleşiyor. Pilot bir küre içinde tüm dünyayı görüyor. bir ihbar geldiğinde radarlar görmeden hedefi vurması demek. Bu F-35 gibi uçakların teknolojini çok geride bırakan bir sistem. İlk uçuş yapılsa bile işimiz bitmeyecek. " dedi.

SOSYLAM MEDYADA PAYLAŞILAN PARÇA

Kotil, "Alt tarafında bomba kapağının olduğu yerdeki parçamız. Çok hassas milimetrik, mikron altı çalışmış bir parça" dedi.