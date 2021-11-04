Milli Muharip Uçak'la ilgili müthiş gelişme! İlki üretildi

4 Kasım 2021 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 10:17

Milli Muharip Uçak projesinde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. MMU için ilk parça üretimi gerçekleştirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından şöyle yazdı: Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Milli muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi icin attığımız her adım bizim icin çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/RyYuwPEHE4 — Temel Kotil (@Temel_Kotil) November 4, 2021

Kotil daha önce 18 Mart 2023'te Milli Muharip Uçağın hangardan çıkacağını duyurmuştu.

Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.

MMU ÜSTÜN HAVA HÂKİMİYETİNİ:

- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü

ile sağlamaktadır.