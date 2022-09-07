Milli Muharip Uçak'ta son gelişme! TUSAŞ duyurdu: Portatif imalatına başlandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "Milli Muharip Uçak'ın portatif imalatını 18 Mart 2023'te hangardan çıkartacağız" dedi.

Dördüncü Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022, 2. gününde Bakü'de ziyaretçileri kabul etmeye devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022 çerçevesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fuarın ilk gününden beri çok yoğun bir talep olduğunu belirten Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan, "Açılıştan sonra Cumhurbaşkanı Aliyev ve ekibi bizi ziyaret ettiler, standımızdaki ürünlerle tek tek ilgilendiler. Azerbaycan bütün üst yönetimiyle bizin standımızla çok ilgilendiler. Azerbaycan gerçekten güzel bir ev sahipliğiyle, en üst düzeyde, en yüksek seviyede standımızla ilgilenmiş oldu. Onun akabinde burada misafir bulunan diğer ülkelerin genelkurmay başkanları, üst yönetimden misafirlerimiz geldi. Ürdün Genelkurmay Başkanı standımızı ziyaret ettiler. Onlar da ürünlerimizle ilgilendiler. Bir teknik gezi kurum ziyareti yapacaklarından bahsettiler. Biraz önce Bosna Hersek Savunma Bakanı misafirimizdi. Onlar geldiler, yine tek tek ürünlerimizle ilgilenmiş oldular" dedi.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TA SON GELİŞME! TUSAŞ DUYURDU: PORTATİF İMALATINA BAŞLANDI

Hürjet'in imalatına başladıklarını vurgulayan Bozdoğan, "İki tanesi hangarda imal ediliyor. Yapısal dediğimiz kısımlar yüzde doksan bitti. Kablolama işlemleri yapılıyor. Allah kısmet ederse gelecek senenin birinci diliminde onları uçurmayı hedefliyoruz. Milli Muharip Uçak'ın tasarımı bitti ve onun portatif imalatına başladık. Portatif imalatını da inşallah 18 Mart 2023'te hangardan çıkartacağız. ATAK-2 helikopteri de yine yüzde yüz milli olan helikopterimiz. Onun da tasarım aşamasını dondurmuş olduk, bitti. Onun da parça kesimleri başladı. Hedefimiz gelecek senenin birinci yarıyılı içerisinde uçurmayı hedefliyoruz. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'mize, Türk savunma sanayiine güç katmak adına önemli bir ilerleme sağlamış olacağız inşallah" diye konuştu.

Modern bir silah ve teçhizat fuarı olan ADEX 2022'de bu yıl 26 ülkeden 200'den fazla firma yer alıyor. ADEX 2022 fuarında, Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türkiye'yi 42 firma temsil ediyor. 4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022, 8 Eylül'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.