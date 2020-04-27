Milli Piyade Tüfeği'ne NATO kullanıcısı

Gelişmeyi resmî sosyal medya hesaplarından açıklayan MSB, "Millî Savunma Bakanlığı'nca Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na hibe edilecek 30 adet MPT-55 ve MPT-76 tipi hafif piyade tüfeğine yönelik protokol imzalandı." ibarelerini kullandı.
Millî Savunma Bakanlığınca Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığına hibe edilecek 30 adet MPT-55 ve MPT-76 tipi hafif piyade tüfeğine yönelik protokol imzalandı.https://t.co/WzQpreNI7o#MSB #TSK pic.twitter.com/PFQzS9Ebmv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2020
Savunma kulislerinde tüfeklerin deneme maksatlı olarak verileceği konuşulmakta. Kullanıcılardan gelecek geri bildirimlerin ardından MPT ailesine ihracat kapılarının açılıp açılmayacağı da belli olacak.