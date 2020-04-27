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Savunma

Milli Piyade Tüfeği'ne NATO kullanıcısı

Türkiye, salgına rağmen dost ve müttefik ülkelere verdiği askeri ve sıhhî malzeme desteğini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO müttefiki Arnavutluk ile bir protokol imzaladı. Bu kapsamda, Arnavutluk Cumhuriyeti'ne 30 adet MPT-55 ve MPT-76 piyade tüfeği hibe edilecek.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:35
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Gelişmeyi resmî sosyal medya hesaplarından açıklayan MSB, "Millî Savunma Bakanlığı'nca Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'na hibe edilecek 30 adet MPT-55 ve MPT-76 tipi hafif piyade tüfeğine yönelik protokol imzalandı." ibarelerini kullandı.

Savunma kulislerinde tüfeklerin deneme maksatlı olarak verileceği konuşulmakta. Kullanıcılardan gelecek geri bildirimlerin ardından MPT ailesine ihracat kapılarının açılıp açılmayacağı da belli olacak.

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