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Savunma

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pakistan Milgem Projesi'nde bir adım daha tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pakistan Milgem Projesi'nin ilk gemisi PN BABUR (F-280) korvetinin kuru havuzdaki Su Altı Cihaz Sistemleri ile diğer Ana Tahrik Sistemi bileşenlerinin montaj ve entegrasyonlarının tamamlandığını duyurdu.

30 Aralık 2022 Cuma 13:42 - Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pakistan Milgem Projesi'nde bir adım daha tamamlandı
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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pakistan Milgem Projesine ilişkin bir adımın daha tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan Pakistan Milgem Projesi'nin ilk gemisi PN BABUR (F-280) korvetinin kuru havuzdaki Su Altı Cihaz Sistemleri ile diğer Ana Tahrik Sistemi bileşenlerinin montaj ve entegrasyonları tamamlandı.

Projenin ikinci gemisi PN KHAIBAR(F-282)'ın ise kuru havuz donatımlarına başlandı. Proje, sözleşme takviminde gecikme olmaksızın devam ediyor.

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