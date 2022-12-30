Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Pakistan Milgem Projesi'nde bir adım daha tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Pakistan Milgem Projesine ilişkin bir adımın daha tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ASFAT ana yükleniciliğinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında inşa edilmekte olan Pakistan Milgem Projesi'nin ilk gemisi PN BABUR (F-280) korvetinin kuru havuzdaki Su Altı Cihaz Sistemleri ile diğer Ana Tahrik Sistemi bileşenlerinin montaj ve entegrasyonları tamamlandı.



Projenin ikinci gemisi PN KHAIBAR(F-282)'ın ise kuru havuz donatımlarına başlandı. Proje, sözleşme takviminde gecikme olmaksızın devam ediyor.

