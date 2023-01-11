Milli Savunma Bakanlığından heyecanlandıran F-16 paylaşımı: Böyle görmüş müydünüz?

Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından F-16 savaş uçaklarına ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulunuldu. Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda F-16 savaş uçağının görev sonrası dönüşünü gösteren bir video ye yer verildi.

"F-16'MIZIN PİSTE İNİŞİNİ BÖYLE BİR AÇIDAN GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?"

F-16 jetinin piste iniş görüntülerinin yer aldığı paylaşımda, "Görevini başarıyla tamamlamış bir F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?" ifadelerine yer verildi.

ABD'DEN F-16 TALEBİ

ABD Kongresi Araştırma Servisi, güncellediği Aralık 2022 raporunda, Türkiye'nin F-16 talebine ve Kongrenin bu duruma muhalefetine kısaca değinilirken; 9 Ocak'taki güncellemede de Türkiye'nin NATO içerisindeki değerine, Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Avrupa'nın güvenliği için önemine vurgu yapıldı.