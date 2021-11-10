Milli savunma sanayi için büyük müjde! İki tip yeni sistem geliyor

Reuters 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:01 - Güncelleme: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:09

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

Türkiye'nin İHA-SİHA teknolojisinde dünyada adından sıkça söz ettiren SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar fuarda açıklamalarda bulundu.



Haluk Bayraktar, "Geliştirme çalışmaları devam eden Bayraktar TB3 ve MUİS adlı araçların deneme uçuşlarına 2023 itibarıyla başlamış olacak." açıklamasında bulundu.

Baykar tarafından üretilen silahlı insansız hava aracı TB2 son yıllarda Türkiye savunma sanayinin en yakından tanınan ihraç ürünlerinden biri haline geldi.

Suriye'deki sınır ötesi operasyonun yanı sıra Libya ve Azerbaycan'ın Karabağ operasyonu sırasında çatışmalarda yoğun olarak kullanılan silahlı araca olan ilgi, çatışmalarda kendisini kanıtlamasıyla birlikte arttı.

Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre TB2 şu ana kadar 13 ülkeye ihraç edilirken, şirket dünyanın dört büyük silahlı İHA üreticisinden biri haline geldi.

Bayraktar, silahlı insansız hava araçlarıyla birlikte şu ana kadar egemen olan silahlı çatışma doktrinlerinin, yani sahada kullanılan taktikler bütününün de değiştiğine dikkat çekerek, "İnsansız sistemler, akıllı sistemler, modern çağın güvenlik arenasında en önemli ve etkili kuvvet değiştiren ürünler ve teknolojiler arasında bulunuyor" dedi.

Haluk Bayraktar, şirketin bundan sonraki hedefleri ile ilgili ise, "Önümüzdeki hedeflerden bir tanesi TCG Anadolu'ya otomatik iniş-kalkış yapabilecek Bayraktar TB3 platformunu şu anda geliştiriyoruz." dedi.

Türkiye'nin şu anda inşa halindeki amfibi hücum gemisi TCG Anadolu, helikopter ve uçakların iniş kalkış yapabileceği bir güverte pisti de içeriyor.

Hafif uçak gemisi olarak da adlandırılan Anadolu, tamamlandığında en az bir tabur asker, muharebe aracı ve destek birimlerinin denizaşırı bölgelerde askeri üsse ihtiyaç duymadan faaliyet göstermesini sağlayacak. Gemi Türkiye'nin şu ankine kıyasla çok daha uzak coğrafyalarda "kuvvet aktarımı" yapmasına, yani askeri gücünü kullanmasına imkan verecek.

Baykar tarafından geliştirilen TB3, şirketin verdiği bilgiye göre TB2'yi baz alan ancak gemiden kalkış gibi daha sert şartlar için güçlendirilmiş bir model olacak.

Bayraktar TB3 modelinin bir kısmının tasarım aşamasında, bazı kısımlarının ise üretim safhasında olduğunu belirtti. TB3 ilk deneme uçuşunu 2022'de gerçekleştirecek.

Şirket bunun ardından ise MUİS olarak adlandırdığı muharip insansız uçağın deneme uçuşlarına başlamak istiyor. Bayraktar, "İlk prototipin ilk uçuşunu 2023'te gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İkisi de Anadolu gemisine iniş-kalkış kabiliyetine sahip olacak" açıklamasında bulundu.

MUİS, şirketin verdiği bilgiye göre otonom manevra yapabilen, jet motoruna sahip, ses hızına yakın hızlarda uçabilen bir hava aracı olacak.

Yaklaşık 1.5 ton faydalı yük, yani silah veya gözlem ekipmanı taşıyabilecek olan araç, dost savaş uçakları ile birlikte görev yapacak ve düşman hava araçlarına karşı kullanılabilen silahlara sahip olacak.

Aynı zamanda SAHA İstanbul olarak adlandırılan savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Bayraktar, Türkiye'nin bu alandaki başarı örneklerinin sadece İHA teknoloji ile sınırlı olmadığını belirterek, "Diğer hava, deniz araçları, radar ve elektronik harp sistemleri, bu alanlarda SAHA olarak Türkiye'nin önceliklerini el alarak yola devam ediyoruz" dedi.

Bayraktar, "Türkiye'nin son 15 yılda savunma havacılık uzay alanında büyük adımlar atıldı. Kaynakların yurtiçi firmalara, milli ve özgün projelere kaydırılması yapıldı. Milli teknoloji hamlesi stratejisi bu anlamda uygulandı. Bu uzun vadeli bir strateji. Sadece ana yüklenici değil, alt yükleniciler, malzeme tedarikçileri hepsi birlikte ele alınarak sürdürülebilir" diye konuştu.