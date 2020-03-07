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Savunma

ABD'nin aldığı İsrail'in 'Demir Kubbe' elinde kaldı

ABD ordusu, satın aldığı Demir Kubbe (Iron Dome) savunma sistemlerinin ikisini incelerken bir dizi zorlukla karşılaştı. Ordu bunun üzerine, İsrail Demir Kubbe savunma sistemlerini satın alma planlarını yeniden gözden geçirdi.

star.com.tr07 Mart 2020 Cumartesi 17:30 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 17:49

ABD Savunma Bakanlığı, sistemin iki bataryasını daha satın almak için yaklaşık 1 milyar dolar harcamayı planlıyordu. Ancak, 2019'da yapılan ilk testler sırasında, sistemeler ABD ordusunun radarlarına ve Ortak Havacılık Komuta ve Kontrol Sistemine bağlanmasını başarmasına rağmen, savaş Komuta Sistemine dahil edilmesini engelleyen sorunlar ortaya çıktı.

Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Başkanı General Mike Murray yaptığı bir konuşma sırasında sistemlerin entegrasyonuna da değindi. Murray açıklamasında, 'Birlikte çalışabilirlik konusunda yaşadığımız ve bazı siber sıkıntıların yanı sıra ve diğer bazı zorluklarla karşılaştık. Bunlara dayanarak sistemleri hava savunma sistemimize entegre edemeyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Murray, birlikte çalışabilirlikle ilgili sıkıntılar hakkında pek fazla ayrıntı vermedi. Ancak The Times of Israel'in ismini açıklamadığı kaynaklara göre, ABD ordusunun temel sorunu, Demir Kubbe'nin yazılımı. Kaynaklar yazılımın, Pentagon'un kullandığı sistemlerle uyumlu hale getirmek için yeniden programlanamadığını ileri sürdü.

ABD'NİN ELİNDE KALDI

Şimdi ABD ordusu, daha önce satın alınmış ancak Amerikan birliklerinin seyir füze saldırılarını püskürtmesine yardımcı olamayacak iki Demir Kubbe sistemiyle sıkışmış durumda.

Murray, sahip olunan bataryaların aslında yeteneklerini çok artıracağını, ancak ancak hava savunma sistemine entegre edilemediği için şu an sadece iki bağımsız batarya olduklarını belirtti.

 General Murray'e göre, 2023 yılına kadar programdaki boşluğu doldurmak için hem ABD hem de yabancı ülkelerin savunma endüstrilerini takip edecek.

star.com.tr 

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