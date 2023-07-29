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Savunma

Mini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacak

Türk savunma sanayisi bünyesinde gerçekleştirilen entegrasyonla mini insansız hava araçları (İHA), zorlu koşullarda performans kaybı olmadan görev yapacak.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:29 - Güncelleme:
Mini İHA'lar her koşulda tam performansla uçacak
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Mini İHA üreticisi Zyrone Dynamics ve ileri malzeme teknolojileri üreticisi Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2 firma, mini İHA'ların görev süresine olumlu katkı sağlayacak işbirliğine imza attı.

Nanografi tarafından havacılık standartlarına uygun olarak geliştirilen batarya ısıtıcısı, Zyrone Dynamics tarafından hava araçlarına başarıyla entegre edildi. Bu sayede mini İHA'lar yüksek irtifalarda, düşük sıcaklıklarda performans kaybı olmadan görev yapabilecek.

Batarya ısıtıcısı entegre edilen mini İHA'lar, gelecek ay Himalayalar'da düşük sıcaklıkta gerçekleşecek test uçuşlarında ilk saha denemelerinden geçecek.

Çeşitli batarya teknolojileri düşük sıcaklıklarda performans kaybına uğruyor. Bu da insansız hava platformlarında görev sürelerini olumsuz etkiliyor. Nanografi tarafından geliştirilen batarya ısıtıcısı ekipman, bu olumsuzluğun önüne geçerek batarya performansını stabil tutuyor ve daha uzun batarya ömrü sunuyor.

Zyrone Dynamics'in AR-GE süreçlerinde başarıyla test ettiği yerli batarya ısıtıcısı, İHA'ların etkin performans kabiliyetlerini artıracak. Hava araçlarında kullanılacak sistemin, operasyonel kabiliyetleri de artırması bekleniyor.

  • savunma sanayisi
  • mini İHA
  • Zyrone Dynamics

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