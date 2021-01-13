Mısır Donanması Gowind 2500 sınıfı korvetini teslim aldı

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:13 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 19:13

İkinci Gowind-2500 El Fateh sınıfı korvet ENS Port Said 976 resmi olarak Mısır donanmasına katıldı. Gowind 2500 sınıfı korvetin devir teslim töreni, Mısır Donanması Başkomutanı Koramiral Ahmed Khaled Hassan'ın katılımıyla İskenderiye Tersanesi'nde düzenlendi. Gemi daha sonra İskenderiye'de yer alan ana deniz üssüne gitti.

Dört adet Gowind 2500 korvet (iki adet daha opsiyonlu) satın alma sözleşmesi Haziran 2014'ten kısa bir süre önce 1 milyar euro karşılığında imzalandı. İki ayrı sözleşmede sipariş edilen silah sistemleriyle birlikte programın toplam maliyeti 1,5 ile 1,7 milyar euro arasında açıklanmıştı.

Gowind 2500 korvetleri, 102 metre uzunluğunda, maksimum 16 metre genişliğinde ve 5,4 metre drafta sahip. 65 denizciden oluşan bir mürettebat tarafından idare edilir ve gemideki konaklama birimleri 15 özel kuvvetler operatörünü barındırabilecek kapasitededir. Tesisler, 10 tonluk helikopter kullanımına izin vermektedir.

76 mm’lik bir ana top (OTO-Melara), iki uzaktan 20 mm Narwhal silahı (NEXTER), 16-hücre dikey fırlatma sistemi çalıştırılan birçok VL-MICA hava savunma füzeleri (MBDA), 8 adet MM40 Blok 3 Exocet gemisavar füzeleri (MBDA) ve iki adet üçlü torpido fırlatıcısına (Donanma grubu) sahiptir.