Mısırlı F16 pilotu HÜRJET'e hayran kaldı!

HÜRJET, etkinlikteki üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi.

MISIRLI F16 PİLOTU HÜRJET'E HAYRAN KALDI!

Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor.

Fuarda, dünyanın birçok ülkesinden şirketin savunma sanayisi ürünleri sergilenirken, en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekiyor.

Fuara katılan TUSAŞ'a ait jet eğitim uçağı HÜRJET, üçüncü gösteri uçuşunu TUSAŞ Test Pilotu Orhan Boran ve Mısırlı F16 Pilotu Ahmed Elmallah ile gerçekleştirdi.

- "HÜRJET İLE UÇMAK BENİM İÇİN HARİKAYDI"

Uçuşun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Elmallah, HÜRJET ile uçmanın kendisi için güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Elmallah, "Türk ve Mısır hava kuvvetleri arasında yapılacak işbirliklerini büyük bir heyecan ile bekliyorum. Ben F16 pilotuyum. HÜRJET ile uçmak benim için harikaydı. Başlangıç olarak çok iyi bir uçak. İleride daha iyi bir hale gelecek." diye konuştu.

- "AFRİKA BÜYÜME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR PAZAR"



TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da Afrika'nın kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu söyledi.

Demiroğlu, "Afrika gelişen bir pazar. Cumhurbaşkanı'mızın da 10 yıl önce bizlere hedef olarak gösterdiği gibi büyüme potansiyeli çok yüksek bir pazar." dedi.

Afrika dahil birçok ülkede ürünlerinin yer aldığını belirten Demiroğlu, "Mısır, Afrika kıtasında olması, potansiyelinin çok yüksek olması, Arap Birliği'nin etkili bir üyesi olması, tarihi ilişkilerimizin çok güzel olması ve beraber hareket edersek gelecekte de umut vadetmesi sebebiyle önem verdiğimiz bir ülke. Bu fuar ilk defa düzenleniyor ve biz de buraya katıldık. Çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

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