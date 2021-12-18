TRT Haber 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:00 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 13:01

Yüksek vuruş hassasiyetine sahip, Türkiye'nin yerli ve milli moleküler güdümlü füzesi Kuzgun'da sona gelindi.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, proje için kapılarını ilk kez açtı.

Taktik güdümlü mühimmat ihtiyacını karşılayacak, üretimi düşük maliyetli olacak, yüksek vuruş hassasiyeti olan füzeler operasyonlara büyük katkı sağlayacak.

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün geliştirdiği 'Kuzgun modüler güdümlü mühimmat' projesinde sona gelindi.

"KUZGUN" MÜHİMMATI 3 MODELDEN OLUŞUYOR

3 modelden oluşan Kuzgun füzelerini ilk kez TRT Haber görüntüledi.

Kuzgun mühimmatı Milli Muharip Uçak, F-35, F-16, Hürjet ve Hürkuş uçaklarının yanı sıra Akıncı, Aksungur ve Anka gibi silahlı insansız hava araçlarında da kullanılabilecek.

"MUADİLLERİNDEN FAZLASI VAR AZI YOK"

TÜBİTAK Sage Müdürü Gürcan Okumuş, "Kabiliyet olarak benzerlerinden, yabancı muadillerinden fazlası var azı yok ama maliyet etkinlik yönünde onların çok önünde olmasını planlıyoruz" dedi.

Geliştirilen mühimmat yalnızca havada değil kara ve denizde de olası tehditlere karşı görev alacak.

KUZGUN'UN TEST ATIŞLARI 2022'DE

Okumuş, Kuzgun'un modelleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Birincisi Kuzgun serbest süzülen dediğimiz, ikincisi Kuzgun'un turbo jetli modeli, bir de Kuzgun'un KY dediğimiz katı yakıtlı modeli olacak."

Gelecek yıl projenin test atışlarına başlanacak.